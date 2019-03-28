Afrin'de 150 Bin Kişiye İnsani Yardım Ulaştırıldı

- Afrin'de 150 bin kişiye insani yardım ulaştırıldı

AFRİN - Suriye'nin Afrin ilçe merkezi ile beldelerinde son 1 yılda 150 bin kişiye insani yardım malzemesi ulaştırıldı.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden temizlenen Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin ilçe merkezi ile beldelerinde, İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından 18 Mart 2018 tarihinden bu yana 150 bin kişiye insani yardım malzemesi ulaştırıldı. İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Zeki Tahiroğlu yaptığı açıklamada, "18 Mart 2018 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin ilçe merkezinde kontrol sağlandı. Biz de bu tarihten itibaren Afrin'de başladığımız yardım çalışmalarımız kapsamında son 1 yılda 1 milyon kişilik sıcak yemek, 5 milyon adet ekmek, 25 bin kişiye kıyafet, 150 bin kişiye de gıda ve çeşitli ev gereçleri desteğinde bulunduk" dedi. Afrin'de sağlık, eğitim ve çeşitli istihdam projelerini de hayata geçirdiklerini belirten Tahiroğlu, ilçe merkezinde ve beldelerindeki yardım çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA