Afrin'de 11 Öso Askeri Yaralandı

Afrin'de 11 Öso Askeri Yaralandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) kontrolü ele geçirdiği Afrin kent merkezinde tünellerde yapılan arama-tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 11 ÖSO askeri yaralandı.

Afrin'de 11 Öso Askeri Yaralandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) kontrolü ele geçirdiği Afrin kent merkezinde tünellerde yapılan arama-tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 11 ÖSO askeri yaralandı.

TSK ve ÖSO askerleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesini ele geçirdi. Afrin merkezinde tünellerde arama-tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 11 ÖSO askeri yaralandı. Yaralı askerler, Afrin kent merkezinden tahliye edilerek, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine getirildi. Yaralı ÖSO askerleri tedavi altına alındı. - KİLİS

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.