Afrin, Çok Namlulu Roketatarla Vuruldu
AFRİN HAREKATI'NDA 43. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Afrin, Çok Namlulu Roketatarla Vuruldu

Kilis’ten, Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) ile Afrin’de bulunan terör örgütü YPG/PKK hedefleri vuruldu.

Afrin, Çok Namlulu Roketatarla Vuruldu

Kilis'ten, Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) ile Afrin'de bulunan terör örgütü YPG/PKK hedefleri vuruldu.

Zeytin Dalı Harekatı 42'ncü gününde sürerken Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSÖ) askerlerinin Afrin kırsalında yürüyüşleri sürerken, akşam saatlerinde Kilis sınırında konuşlu bulunan ÇNRA ile fırtına obüs topları aralıklarla Afrin kırsalındaki terör örgütü YPG/PKK mevzileri, barınak ve sığınakları ateş altına alındı. Atılan roketlerin hedefe gidişleri Kilis kent merkezinden dahi görüldü. - KİLİS

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