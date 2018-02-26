Afrin Bölgesindeki Terör Hedefleri Ateş Altına Alındı
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Afrin Bölgesindeki Terör Hedefleri Ateş Altına Alındı

Suriye'nin Afrin bölgesinde belirlenen terör hedefleri ateş altına alındı.

Suriye'nin Afrin bölgesinde belirlenen terör hedefleri ateş altına alındı.

Kilis- Hatay hattının Suriye kesimindeki Raco Dağı çevresinde tespit edilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefler, havadan savaş uçakları, karadan da fırtına obüsleri ve tanklarla vuruluyor.

Sınır köylerinden çatışma ve şiddetli patlama sesleri duyuluyor.

Öte yandan sınır hattında askeri hareketlilik sürüyor.

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