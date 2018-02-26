Afrin Bölgesindeki Terör Hedefleri Ateş Altına Alındı
Suriye'nin Afrin bölgesinde belirlenen terör hedefleri ateş altına alındı.
Suriye'nin Afrin bölgesinde belirlenen terör hedefleri ateş altına alındı.
Kilis- Hatay hattının Suriye kesimindeki Raco Dağı çevresinde tespit edilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefler, havadan savaş uçakları, karadan da fırtına obüsleri ve tanklarla vuruluyor.
Sınır köylerinden çatışma ve şiddetli patlama sesleri duyuluyor.
Öte yandan sınır hattında askeri hareketlilik sürüyor.