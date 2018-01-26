Afrin Bölgesinde Obüsler Vurmaya Devam Ediyor
AFRİN HAREKATI'NDA 7. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Afrin Bölgesinde Obüsler Vurmaya Devam Ediyor

Afrin bölgesinde obüsler vurmaya devam ediyorKİLİS - Afrin'deki PKK/PYD hedefleri Kilis'te konuşlu bulunan fırtına obüs, Çok Namlulu Roketatarla8 ile ateş destek vasıtalarıyla vurulmaya devam ediyor.

Afrin bölgesinde obüsler vurmaya devam ediyor

KİLİS - Afrin'deki PKK/PYD hedefleri Kilis'te konuşlu bulunan fırtına obüs, Çok Namlulu Roketatarla8 ile ateş destek vasıtalarıyla vurulmaya devam ediyor.
Suriye'nin Halep kentini bağlı Afrın ilçesine Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından başlatılan Zeytin Dalı Hareketi 7'inci günde de sürüyor. Kilis sınırında konuşulu bulunan fırtına obüs topları, ÇNRA ile ateş destek vasıtalarıyla keşif, gözetleme birliklerinden gelen koordinatlar doğrultusunda PKK-PYD hedefleri vurulması sürüyor.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.