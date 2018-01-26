Afrin bölgesinde obüsler vurmaya devam ediyor

KİLİS - Afrin'deki PKK/PYD hedefleri Kilis'te konuşlu bulunan fırtına obüs, Çok Namlulu Roketatarla8 ile ateş destek vasıtalarıyla vurulmaya devam ediyor.

Suriye'nin Halep kentini bağlı Afrın ilçesine Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından başlatılan Zeytin Dalı Hareketi 7'inci günde de sürüyor. Kilis sınırında konuşulu bulunan fırtına obüs topları, ÇNRA ile ateş destek vasıtalarıyla keşif, gözetleme birliklerinden gelen koordinatlar doğrultusunda PKK-PYD hedefleri vurulması sürüyor.