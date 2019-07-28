(AFRİN)- Afrin'de Patlama: 1 Ölü, 4 Yaralı
- Afrin'de patlama: 1 ölü, 4 yaralıAFRİN - Suriye'nin Afrin kenti merkezinde bomba yüklü motosikletle düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
- Afrin'de patlama: 1 ölü, 4 yaralı
AFRİN - Suriye'nin Afrin kenti merkezinde bomba yüklü motosikletle düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Afrin şehir merkezinde bir restoranın önünde bomba yüklü bir motosiklet infilak etti. Patlamada 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.
Kaynak: İHA
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