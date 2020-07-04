Afrikalıların Çin'de uğradığı ayrımcılığa Gineli öğrenciler tercüman oldu
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Afrikalıların Çin'de uğradığı ayrımcılığa Gineli öğrenciler tercüman oldu

Çin'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında tahliye uçağıyla dönen Gineli öğrencilerin anlattıkları, Afrika kökenlilerin bu ülkede ciddi seviyede ayrımcılığa uğradığını gösteriyor.

Afrikalıların Çin'de uğradığı ayrımcılığa Gineli öğrenciler tercüman oldu
04.07.2020 12:15 | Son Güncelleme: 04.07.2020 12:18

Çin'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında tahliye uçağıyla dönen Gineli öğrencilerin anlattıkları, Afrika kökenlilerin bu ülkede ciddi seviyede ayrımcılığa uğradığını gösteriyor.

Gine'nin özel televizyon kanallarından Espace TV'nin haberinde, Çin'den dönen Gineliler, burada maruz kaldıkları ayrımcılığı anlattı.

Çin'de üniversite bitiren Abubacar Savane, bu ülkede yaşadığı 10 yıl boyunca dil, yemek kültürü gibi zorlukların yanı sıra Afrikalılara yönelik ayrımcı tutumla da mücadele etmek zorunda kaldığını belirtti.

Afrikalılar haricindekiler için Çin'de iş bulmanın kolay olduğunu aktaran Savane, telefonla yaptığı iş başvurularında nereli olduğu sorulduğunda "Afrikalıyım" demeye korktuğunu dile getirdi.

Savane, "Kovid-19 salgını sonrası kapılar açılsa da artık Çin'e gitmeyi göze alamıyorum, aynı sorunlarla karşılaşacağımı biliyorum." ifadesini kullandı.

"Afrikalılar metroda oturduğunda yan koltuktaki Çinliler kalkarak kaçıyor"

Çin'de halen öğrenci olan Amadou Barry, ülkede çok gelişmiş bir metro ağı olduğunu, kolayca boş yer bulunabildiğini fakat Afrikalıysan oturduğunda yanındakilerin hemen kalktığını anlattı.

"Bir keresinde metroya bindiğimde beni gören Çinli bir adam öyle bir kaçtı ki sanki onu öldürmeye gelmişim gibiydi. İçeridekilere 'Ben de sizin gibi insanım' diye seslendim, ama o gün şok olmuştum." ifadelerini kullanan Barry, Çinlilerin, Afrikalıları "olmayan kıtanın insanları" anlamındaki küçümseyici bir tanımla çağırdıklarını kaydetti.

Çin'de okuyan Gineli Mamadou Ly de, Çinli çocukların küçüklükten beri "Afrikalılar fakir, evlerinde yemek yok, Somali'de savaş var, su yok, kendilerini yıkamıyorlar" gibi fikirler üzerine yetiştirildiğini dile getirdi.

Bu ülkede 6 yıl yaşayan ve Guanco kentinde ikinci Kovid-19 dalgasından sorumlu tutularak ayrımcılığa maruz kalan Ly, "İnsanlar, biz Afrikalılara böyle ön yargılarla bakıyorlar." dedi.

Ly, Guanco'ya gittiğinde polisin kendisini her gördüğünde durdurduğunu belirterek, Çin'de bu ülke halkına karşı şikayette bulunmanın başını çok daha büyük belaya soktuğunu aktardı.

Çin'de her yerde kamera olduğunu kaydeden Ly, bir Çinli, yabancıya bir şey yaptığında görüntülerin bir anda ortadan kaybolduğunu, yayılmasına asla izin verilmediğini söyledi.

Çin'de nisan ayı başında, özellikle Guanco kentinde Afrika kökenli kişiler, ikinci Kovid-19 dalgasının yayılmasına sebep oldukları gerekçesiyle kötü muameleye ve ayrımcılığa tabi tutulmuştu.

Yabancılar, özellikle siyahiler alışveriş merkezleri, restoranlar ve hastaneler dahil kamusal alanlara alınmamış, evlerinden ve kaldıkları otellerden çıkarılmış, sokaklarda darbedilmişti.

Kaynak: AA

Manşet

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