Afrikalılar uygun fiyata yiyecek tüketemiyor

ADDİS Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Afrika Ekonomik Komisyonu (UNECA) ve Afrika Birliği Komisyonu (UAC), Afrikalıların uygun fiyata yiyecek tüketemediğini açıkladı.

ADDİS Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Afrika Ekonomik Komisyonu (UNECA) ve Afrika Birliği Komisyonu (UAC), Afrikalıların uygun fiyata yiyecek tüketemediğini açıkladı.

FAO, UNECA ve UAC tarafından "Afrika Bölgesi Beslenme ve Gıda Güvenliğine Bakış" başlıklı rapor yayımlandı.

Raporda, Afrikalıların benzer gelişme düzeyindeki bölgelerle kıyaslandığında yüksek gıda maliyetleriyle karşı karşıya olduğu ve uygun fiyata yiyecek tüketemediği belirtilerek "Sahraaltı Afrika, yetersiz beslenmeye bağlı olarak dünyada bodur çocuk sayısının artmaya devam ettiği tek bölgedir." ifadesi kullanıldı.

Afrika'da meyve, sebze ve hayvansal proteinler gibi gıdaların, arpa, buğday ve mısır gibi ürünlerden daha pahalı olduğunun altı çizilerek tarım ürünlerinin yeterli tüketilememesinin hastalıklara da yol açtığı kaydedildi.

Raporda, "Afrika'nın tarımsal gıda sistemleri, kıta insanının daha sağlıklı beslenebilmeleri için dönüştürülmelidir." çağrısı yapıldı.

Afrika'da üç ülke Esvatini, Kenya ile Sao Temo ve Principe, Dünya Sağlık Asamblesi 5 beslenme hedefinden 4'ünü karşılarken Gana, Lesotho ve Ruanda ise 3'ünü karşılayabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak