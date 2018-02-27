Afrikalı Yiğidolardan Mehmetçik'e Destek

Sivas'ta 15 Temmuz Şehitler Kampüsünde açılan, Uluslararası Şehit Münir Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören 16 Afrika ülkesinden 24 siyahi ve Suriyeli yabancı öğrenciler, Mehmetçik için yardım kampanyası başlattı.

Afrikalı siyahi ve Suriyeli öğrencilerin " Zeytin Dalı Harekatı" için başlattıkları kampanyada aralarında topladıkları okul harçlıklarını Mehmetçik'e gönderdi. Yabancı öğrenciler aynı zamanda öğretmenlerinin de yardımıyla " Komando andını" öğrenip, Mehmetçik'e moral vermek amacıyla hep bir ağızdan Komando andını okudu.

Öğrenciler yaptıkları açıklamada, Türk ordusunun ümmetin son ordusu olduğunu ve Afrin'de İslam dini için savaşıldığına inandıklarını belirtti.

Okul Edebiyat Öğretmenlerinden Saadettin Otabaş ise yaptığı açıklamada, "Afrin'de savaşan Müslümanların umudu Türk ordusunun yanında olduğumuzu haykırmak için arkadaşlarımız 'Komando marşını' okudular. Çocuklar kendi aralarında bir kampanya başlatıp biriktirdikleri harçlıklarını Afrin'deki Müslüman Türk askerine gönderecekler" dedi. - SİVAS