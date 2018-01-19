Afrikalı Yiğidolar karnelerini aldıktan sonra kar topu oynadılar

Sivas'ta eğitim gören Afrikalı öğrenciler bugün karnelerini aldı

SİVAS - Sivas'ta 15 Temmuz Şehitler Kampüsünde açılan Uluslararası Şehit Münir Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören 16 Afrika ülkeden 24 siyahi yabancı öğrenci bugün karnelerini aldı.

Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeni ile okullar bir gün erken yarı yıl tatiline girdi. Bu nedenle karne dağıtım törenleri iptal edildi. Kimi öğrenci velisi, okullara gidip öğrencilerinin karnelerini aldı kimi öğrenci ise 2. Yarının başında karnelerini almaya karar verdi.

Sivas Uluslararası Şehit Münir Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyan Afrikalı siyahi öğrenciler ise karnelerini bugün aldı. Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altunsoy okulu ziyaret ederek, okul yurdunda kalan siyahi öğrencilere karnelerini teslim etti.

Afrikalı öğrencilerin kar sevinci.

Aralarında Suriyeli, Türk Cumhuriyetlerinden de gençlerin eğitim gördüğü öğrenciler karnelerini aldıktan sonra okul bahçesinde kar topu oynayarak eğlendiler. Bazıları hayatlarında ilk kez kar gören öğrencilerin şaşkınlığı dikkat çekti. Siyahi öğrenciler yaptıkları açıklamada, Türkiye'de olmaktan büyük mutluluk duydukları dile getirdi. Bazı öğrenciler ise hayatlarında ilk kez kar gördüklerini belirtti.