Afrikalı siyam ikizleri 18 saatlik operasyonla ayrıldı
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Afrikalı siyam ikizleri 18 saatlik operasyonla ayrıldı

Afrika'da yapışık olarak doğan iki yaşındaki siyam ikizleri 18 saatlik operasyonla ayrıldı.

Afrikalı siyam ikizleri 18 saatlik operasyonla ayrıldı
09.07.2020 11:35 | Son Güncelleme: 09.07.2020 11:38

Afrika'da yapışık olarak doğan iki yaşındaki siyam ikizleri 18 saatlik operasyonla ayrıldı.

Afrika'da yapışık olarak doğan iki yaşındaki siyam ikizleri 5 Haziran'da İtalya'da bulunan Bambino Gesù Pediatri Hastanesi'nde 30 doktor ve hemşirenin katılımıyla toplam 18 saat süren ameliyat sonucu başarıyla ayrıldı. CNN'de yer alan haberde, doktorlar durumun "en nadir ve en karmaşık füzyon şekillerinden biri" olduğunu ve müdahaleye bir yıldan fazla süre ile hazırlandıklarını söyledi.

Ervina ve Prefina adlı ikiz bebeklerin tamamen iyileşmesi bekleniyor.

TEKRAR EDİLEMEZ BİR DENEYİMDİ

Beyin ve Sinir Hastalıkları Cerrahisi Doktoru Carlo Marras, "Bu heyecan verici bir an, harika, tekrar edilemez bir deneyimdi" ifadelerini kullandı. İkiz bebeklerin annesi Pope Francis, "Ervina ve Prefina iki kez doğdu. Eğer Afrika'da kalsaydık kaderleri ne olurdum bilmiyordum" dedi ve şunları da söyledi : "Küçük kızlarım artık büyüyebilir, okuyabilir ve diğer çocukları kurtarmak için doktor olabilirler."


Kaynak: DHA

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