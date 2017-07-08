Afrikalı Ormancılara Yangın Tatbikatı

Konya ve Mersin'de 5 günlük eğitime katılan Pan Afrika Büyük Yeşil Duvar Ajansı üyesi ülkelerin ormancıları, Erdemli ilçesinde yangın tatbikatı yaptı.

Afrikalı Ormancılara Yangın Tatbikatı

Konya ve Mersin'de 5 günlük eğitime katılan Pan Afrika Büyük Yeşil Duvar Ajansı üyesi ülkelerin ormancıları, Erdemli ilçesinde yangın tatbikatı yaptı.

Kaynak: Dunya.com