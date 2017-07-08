Afrikalı Ormancılara 45 Derecede Yangın Tatbikatı

Uluslararası Çölleşme ile Mücadele Eğitimleri kapsamında Konya ve Mersin'de 5 günlük eğitime katılan Pan Afrika Ajansı Büyük Yeşil Duvar üyesi ülkelerin ormancılarına Mersin'in Erdemli ilçesinde eğitim sonu yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği çıkan yangına Mersinli ormancılar 45 derece güneş altında gerçek bir yangın ciddiyetiyle müdahalede bulunarak izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.



Afrika'da çölün yayılmasını önlemek amacıyla Büyük Yeşil Duvar Birliği adı altında bir projenin gerçekleştirildiğini belirten Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Gözükara, birlik üyesi ülkelere de Türkiye'nin eğitimler verdiğini belirtti.



Gözükara, "Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü olarak özellikle Afrika ülkelerine yönelik uluslararası eğitimler düzenliyoruz. Bu kapsamda 2016 yılında Afrika Büyük Yeşil Duvar Birliği üyesi ülkeleriyle sayın bakanımızın talimatlarıyla bir protokol imzalandı. Bu kapsamda Afrika ülkeleri ve diğer ülkelerle işbirliği yapıyoruz. Buradaki eğitimin amacı ise, Türkiye'nin ormancılık, tarım, erozyon ve orman yangınlarıyla ilgili tecrübe ve birikimleri arkadaşlarımızla paylaşmaktı. 13 ülkeden 31 misafirimiz var. Onlara bilgilendirme ve tatbikat yaptık" dedi.



"Orman yangınları konusunda kritik bir aydayız"



Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz ise orman yangınlarıyla ilgili kritik bir ayda bulunulduğunu ifade ederek, "Vatandaşlarımızdan isteğimiz ormana giriş çıkışlarında mutlaka ateşlerini söndürmelerini, kontrollü ateş yakmalarını, bizlerin gösterdiği yerlerde ateşlerini yakmalarını, özellikle sigara izmaritlerini söndürmelerini, izmaritleri atmamaları, cam kırıklarını ormana bırakmalarını istiyoruz. Bu ormana yangınları bir felaket" diye konuştu.



"Orman yangınları sadece ormancıların işi değil, kamu kaynaklarını en iyi şekilde kullanmamız lazım" diyen Yılmaz, "Ormanlara birlikte sahip çıkmamız lazım. Bir ağaç kolay yetişmiyor. 100, 120, 150 yılda yetişen ağacı bir kıvılcım yok edebiliyor. Vatandaşlarımızdan daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Zor bir coğrafyada çalışıyoruz. Yangınlara erken müdahale etmemiz gerekiyor. Onun için ekiplerimizi arazi şartlarına göre konuşlandırdık. Bir yangına yaklaşık 10-15 dakikada müdahale edebiliyoruz. Vatandaşlarımızdan bu kritik günlerde bahçelerini temizlerken, anız yakarken çok dikkatli olmalarını, özellikle temmuz ağustos döneminde ateş yakmamalarını, bahçe temizliğini dikkat etmelerini, anızlarını kontrollü yakmalarını istiyoruz. Bizlere yardımcı olsunlar, biz onlar için 24 saat görev bilinciyle çalışıyoruz. Her şey milletimiz için" şeklinde konuştu.



Konya ve Mersin'i kapsayan 5 günlük eğitim programına Burkine Faso, Çad, Cibuti, Eritre, Etiyopya, Mali, Moritanya, Nijer, Nijerya, Senegal, Sudan, Gambia ve Gine'den toplam 31 üst düzey ormancı katıldı. - MERSİN