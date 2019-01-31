Afrikalı Öğrencilerin Kayak Keyfi

Sivas'ta Uluslararası Şehit Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrenim gören 32 ülkeden 55 öğrenci, Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde karın tadını çıkardı.

Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezine ziyarette bulunan öğrenciler, kayak merkezinde keyifli bir gün geçirdi. Yaşları 15 ile 18 arasında değişen öğrenciler, kayak tesisini gezerek, buz parkta eğlendiler. Gün sonunda kızak yarışında bir araya gelen öğrencilerin yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

Uganda'dan gelerek eğitimini Sivas'ta sürdüren Muhammed, "Çok güzel bir tesis olmuş. Kayak çok zor bir spor ama bir o kadar da eğlenceliymiş. Kızakla kaymayı çok sevdim." dedi. İran'dan gelen 15 yaşındaki İrfan ise,"Arkadaşlarımızla çok eğlendik. Karlı sporların bu kadar eğlenceli olduğunu yeni öğrendim. Arkadaşlar bu tesisten bahsetmişti. Gelip görmek bizleri çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya da, "32 farklı ülkeden 55 öğrenci kayak merkezimin keyfini çıkarıyor. Kayak merkezi Sivas'ta okuyan öğrencilerimiz için bulunmaz bir nimet. Devletimizin sahip olduğu imkanları kardeşlerimizle birlikte paylaşıyoruz. Sivas'ta öğrenim gören öğrenciler, milletimizin misafirperverliğini en iyi şekilde hissediyor. Sivaslılar yurt dışından gelen misafirlerine güzel bir ev sahipliği yapıyor" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA