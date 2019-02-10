Afrikalı Öğrencilerin Futbol Tutkusu

Sivas'ta Uluslararası Şehit Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrenim gören Afrikalı öğrenciler, futboldaki yetenekleri ile dikkat çekiyor.

15 Temmuz Şehitler Kampüsü'ndeki Şehit Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesinde 32 ülkeden 55 öğrenci eğitim görüyor. Ülkelerinden binlerce kilometre uzaklıktaki Sivas'ta eğitim gören öğrenciler, derslerindeki başarıları dışında futboldaki yetenekleriyle de dikkat çekiyor. Dersleri dışındaki zamanları okulun bahçesindeki halı sahada futbol oynayarak geçiren ve en büyük tutkuları futbol olan Afrikalı öğrenciler, futboldaki beceriyle göz dolduruyor. Okulda temel dini eğitim dışında spor yapma fırsatı da bulan öğrenciler futbolcu olmak istiyor.

Okul Müdürü Abdulkadir Selvi, "Sivas Uluslararası Şehit Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi, Türkiye'de Diyanet Vakfı ile proje uygulayan 13 okuldan bir tanesi. Bir tanesinin de Sivas'ta olması bizim için büyük bir şans oldu. 32 farklı ülkeden 55 öğrencimiz var. Burada ikamet ediyorlar. Sporu çok seviyorlar. Sivasspor'un maçlarına gitmeyi çok istiyorlar. Spor bunlar için bir yaşam biçimi, aynı zamanda burada temel dini bilgilerle birlikte akademik eğitim de alıyorlar" dedi.

Afrikalı öğrenciler ise boş zamanlarında okulun bahçesindeki halı sahada futbol oynadıklarını belirterek, futbol oynamayı çok sevdiklerini, Türkiye'de kalıp hem eğitim aldıkları alanda hizmet etmeyi hem de futbolcu olmak istediklerini ifade ettiler. - SİVAS

Kaynak: İHA