Afrikalı Öğrencilerden Çanakkale Şehitleri İçin Duygulandıran Şiir

Sivas'taki Uluslararası Şehit Münir Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim gören çeşitli ülkelerden öğrencilerin Çanakkale şehitlerini anma programında okuduğu şiir duygulandırdı.

15 Temmuz Şehitler Kampüsü'nde bu yıl eğitime başlayan Uluslararası Şehit Münir Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesinde 26 farklı ülkeden 46 öğrenci eğitim görüyor. Ülkelerinden uzakta eğitim gören ve zamanlarının çoğunu okulda geçiren öğrenciler, Çanakkale şehitlerini anma programında Arif Nihat Asya'nın 'Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor' şirini koro şeklinde seslendirdi. Öğrenciler, şiirin ardından kendi dillerinde 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' dediler.

Uluslararası Şehit Münir Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdulkadir Selvi, "Burada Türkçe bir şiir okumaları ve birçok dilde Çanakkale'nin geçilmeyeceğini, namusumuzun çiğnetilmeyeceğini söylediler. Bu memleketin, vatanın ezansız bırakılmayacağını, bir de o dillerde dünyaya tekrar haykıracak olmanın sevincini yaşıyoruz. Bu bizleri okul olarak ayrıca gururlandırdı. Bu öğrenciler Ekim ayında geldiler. Şuanda rahatlıkla Türkçe'yi konuşabilecek durumdalar. Öğrencilerimize biz programda şiir görevi verdik. Şiir Arif Nihat Asya'nın 'Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor', bunu koro halinde Türkçe olarak söylüyorlar" dedi.

Öğrenciler ise, programda görev aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, Çanakkale şehitleri için şiir okudukları için gururlu olduklarını söylediler. - SİVAS