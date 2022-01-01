AFRİKALI ÖĞRENCİLER SİVAS TÜRKÜLERİYLE YENİ YILA GİRDİ

SİVAS (DHA) - SİVAS'ta 2022 yılını coşkuyla karşılayanlar, eğlence mekanlarında eğlendi. Kentte eğitim gören Afrikalı öğrenciler ise Sivas türküleri ile yeni yıla girdi. Sivas'ta yeni yılı kent meydanında karşılayanlar, 2022 yılına dakikalar kala rezervasyon yaptırdıkları mekanlara akın etti. Kentte eğitim gören Afrikalı öğrenciler ise bir kafede yeni yıla girdi. Afrikalı öğrenciler Türk arkadaşları ile halaylar çekerek 2022 yılına girmenin mutluluğunu yaşadı. Sivas türküleri eşliğinde oynayan Afrikalı öğrencilerin eğlencesi renkli görüntülere sahne oldu.

Sivas Valisi Salih Ayhan ve il protokolü ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek telsizden anonsla yılbaşı gecesi sahada çalışan ekiplerin yeni yılını kutladı. Vali Ayhan'a ziyaret sırasında İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu da eşlik etti. Ayrıca İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Murat Cebenay' de ekiplerle beraber kentin girişindeki kontrol noktalarında durdurulan şehirler arası otobüslerindeki yolcuların yeni yılını kutladı.