Afrikalı Öğrenciler, Sivas'ta Kabartma Sanatını Öğreniyor

SİVAS Uluslararası Şehit Münir Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin öğrencileri, Etiyopyalı Ezedin Muhammed Hasen (17) ve Gine-Bissaulu Aruna Rachido Djalo (16), ilk kez kentte gördükleri bakır kabartma sanatına merak saldı. Bakır kabartma ustası Necmettin Sadıkoğlu'ndan (46) ders alan Afrikalı gençler, okullarını bitirip, ülkelerine döndüklerinde bu sanatı yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Sivas'ta 15 Temmuz Şehitler Kampüsü'nde açılan Uluslararası Şehit Münir Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, 35 ülkeden gelen çoğu Afrikalı 65 yabancı öğrenci hem eğitim görüyor hem de ülkelerinde görmedikleri el sanatlarını öğreniyor. Sivas Belediyesi ve Sivas Halk Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa yaptığı çalışmayla Sivas İhramcızade Kültür ve Sanat Merkezi eğitmenleri okula giderek öğrencilere kurs veriyor. Sanat merkezinin bakır rölyef ustası Necmettin Sadıkoğlu'ndan ders alan öğrenciler, boş zamanlarında da Sadıkoğlu'nun atölyesine giderek hem çıraklık yapıyor hem de ilk defa Sivas'ta gördükleri bakır rölyef sanatını öğreniyor.

'ÖĞRENCİLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR'

Bakır rölyef ustası Necmettin Sadıkoğlu, bu sanatın özellikle Müslüman ülkelerden gelen yabancı öğrencilerin ilgisini çektiğini ifade ederek, "35 ülkeden yaklaşık 65 yabancı öğrencimize bakır rölyef sanatını ders olarak vermekteyiz. Öğrencilerin derse ilgisi çok güzel. Okulda spor ve sanat aktivitelerinde bakır rölyef sanatını yabancı öğrencilere tanıtıyorum. Bakır levhalara Besmele-i Şerif gibi dini figürlerin yanı sıra Sivas'taki Çifte Minareli Medrese, Hayat Ağacı, Kongre Binası'nı da işliyoruz. Öğrencilerimize okulda ders veriyoruz. Kalan zamanlarında atölyemize gelip ek derslerini alıyorlar. Yani boş zamanlarında hem yanımıza gelip işi icra ediyorlar hem de eksiklerini burada tamamlama fırsatı buluyorlar" dedi.

'BU SANATI ÜLKEMDE YAPACAĞIM'

Sivas'a Etiyopya'dan gelen 11'inci sınıf öğrencisi Ezedin Muhammed Hasen, ülkesinde bakır rölyef sanatının olmadığını, döndüğünde bu alanda atölye açmak istediğini söyledi. Hasen, "Burada eğitim alıyorum. Ders çıkışları kurslar oluyor. Ben de bu bakır işleme kursuna katıldım. Benim için ilk olduğu için ilgimi çekti. Ben bu işi bir öğreneyim, ülkeme, halkıma yeni bir şey götüreyim diye geldim. Bu işi yaptıkça sevmeye başladım. Çok ilgi çekici bir şey. Ülkemde böyle bir şey görmediğim için bunu yapıyorum. Bir tabloyu rahatlıkla yapabilecek seviyedeyim. İlk defa Sivas'ta gördüm, seve seve yapıyorum" diye konuştu.

'ÇOK İLGİMİ ÇEKTİ'

Gine-Bissau'dan gelen Aruna Rachido Djalo da bakır rölyef sanatının ilgisini çektiğini belirterek "Derslerde ve boş zamanlarımda rölyef yapıyorum. Ülkemde hiç görmediğim bir sanat. Başka türlü sanatlar var ama bakır üzerine yapılan yok. Ülkeme dönünce geliştirmeyi düşünüyorum. Çünkü bakır insanların ilgisini çekiyor. İslam ve dini figürler işleniyor, bunlar salonlara, odalara, camilere de koyulabiliyor. Ben ilk gördüğümde yapmanın zor olduğunu düşündüm. Bu yüzden önce çekindim. Sonra baktım arkadaşlarım yapabiliyor, ben de yapmaya karar verdim. Şimdi severek yapıyorum" ifadelerini kullandı.

- Sivas