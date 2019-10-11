Afrikalı öğrenciler Malatya'da

11.10.2019 12:02

Malatya'da yeni açılan İnönü Üniversitesi Afrika Araştırmaları ve Uygulama Merkezi'nde (İNÜAFAM), Afrikalı öğrenciler ve merkez yöneticileri bir araya geldi.



Afrikalı öğrencilerle bir toplantı gerçekleştiren İNÜAFAM Müdürü İsmail Söylemez, öğrencilerin yerleşim, kayıt ve eğitim süreçleriyle yakından ilgilendiklerini ifade etti.



Afrikalı öğrencilerin uyum sürecinin hızlı bir şekilde sağlanması ve nitelikli yetişmeleri için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Söylemez, bu öğrencilerin başarıyla mezun olmaları halinde ülkemizle Afrika ülkeleri arasında kardeşlik bağlarını güçlendireceklerini söyledi. Yeni bir kültür ve farklı bir ülke ile tanışan Afrikalı öğrencilerin, karşılaştıkları sorunları çözmeye ve gurbet hasretlerini en aza indirmeye çalıştıklarını belirten Söylemez, "Öğrenciler, İnönü Üniversitesinin Afrika ile ilgili bir merkez açmasının kendilerini memnun ettiğini ifade etti. Bu merkezde yapacağımız Afrika çalışmalarında bu öğrencilerimizin gönüllü katkılar sunacağını öngörüyoruz. Afrikalı öğrenciler, dilleri, edebiyatları, kültürleri ve sanatlarıyla üniversitemize renk katacak" ifadelerini kullandı.



Afrikalı öğrencilerin, Afrika kültürüne ait bir zenginliği üniversitemizle buluşturduğunu dile getiren İNÜAFAM Müdür Yardımcısı Harun Bekiroğlu ise, kurulacak olan Afrikalı Öğrenciler Topluluğu aracılığıyla öğrencilerin kendilerini ifade etme ve üniversiteyle bütünleşebilme imkanına kavuşacaklarını belirtti. - MALATYA

Kaynak: İHA