Afrikalı Öğrenciler Bayram Mangalında Bir Araya Geldi

Afrika Kalkınma ve İşbirliği Derneğince (AKİD) düzenlenen Bayram Mangalı Buluşması etkinliğinde, Türkiye'de eğitim gören ve çalışan farklı milletlerden 300 kadar Afrikalı bir araya geldi.

Afrika'nın çeşitli ülkelerinden Türkiye'ye okumak için gelen ve burada kalan farklı dinlere mensup 300 kişi, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde, bayram mangalı etrafında buluştu. Afrika Kalkınma ve İşbirliği Derneğince gerçekleştirilen etkinlik, Sincan'daki Harikalar Diyarı Parkı'nın piknik alanında gerçekleştirildi.

Programa Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, AK Parti eski İstanbul Milletvekili Hasan Sert, Afrikalı ülkelerin büyükelçileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Memleketlerinden uzakta bayram geçirmenin burukluğunu yaşadığını belirten Afrikalı Müslümanlar, AKİD'in düzenlediği bu buluşma ile bir nebze olsun ev özlemini giderdiklerini, etkinlik vesilesiyle soydaşlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Organizasyona ilişkin bilgi veren AK Parti eski İstanbul Milletvekili Hasan Sert, Türkiye'de eğitim gören, Afrika'daki 45 ülkeden gelen 300 kişinin bayramlaşabilmesi için programı tertiplediklerini belirterek, "Değişik ülkelerden Müslüman arkadaşlar var, Hıristiyan arkadaşlar var, başka dinlerden olanlar var. Hiçbir ayrım yapmadan, Afrikalı olması ortak özellikleri olacak şekilde Türkiye'de okuyan arkadaşlarımız bugün garip kalmasınlar diye programı düzenledik. Kahvaltı yaptık, biraz sonra mangalımızı da yapacağız, Kurban Bayramı'nın güzelliğini idrak edeceğiz. Bazı arkadaşlar spor aktivitelerinde bulunuyor. Burada bir Türk-Afrika birlik beraberlik çalışması sergiliyoruz. Ben de kendilerine teşekkür ediyorum. Birçok ülkeden gelmişler, Türkçe öğrenmişler. Hem eğitimlerini alıyorlar, hem Türkiye'deki sistemleri öğreniyorlar. Bunlar buradan gittikten sonra kendi ülkelerinde hem ticaret, hem akademik çalışmalar yapacak" diye konuştu.

Daha önce Türk-Afrika Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı görevini yerine getirdiğini aktaran Sert, "Afrika'da 22 civarında ülke gezdim. O ülkelerde hep Türkiye'ye hayran olan Afrikalı kardeşlerimizi gördük. Burada da biz elimizden geldiği kadar onların problemleriyle ilgileniyoruz. Amacımız Türkiye ile Afrika dostluğunun geliştirilmesi, ticaretinin geliştirilmesi. Türkiye ile Afrika'nın arasındaki kültürel bağların arttırılması. Bu noktada sadece bugünkü çalışma değil, onlarca, yüzlerce çalışma yaptık. Güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. 300 civarında arkadaş birazdan toplanıp, burada yeniden dostluklarını pekiştirecekler" açıklamasında bulundu.

Etkinlik kapsamında Afrikalı misafirler, Harikalar Diyarı içinde bulunan sahalarda futbol ve basketbol oynayarak stres attı. Daha sonra ise kurulan mangalın etrafında bir araya gelen katılımcılar, kurban etleriyle karınlarını doyurdu. - ANKARA