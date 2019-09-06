Afrikalı liderlerden Mugabe için başsağlığı mesajları

06.09.2019 18:42

Afrikalı liderler, Zimbabve eski Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin 95 yaşında hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin medya ve halkla ilişkiler danışmanı Femi Adesina tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Nijerya hükümeti adına Başkan Muhammed Buhari, Zimbabve halkı ve hükümetine başsağlığı dileklerini iletiyor." ifadeleri kullanıldı.

Buhari ayrıca, Zimbabve'nin sömürge yönetiminden bağımsızlığı için mücadele eden Mugabe'nin ailesi ve arkadaşlarının acılarını paylaştıklarının altını çizdi.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall da resmi twitter hesabında Mugabe'nin ölümüne ilişkin, "Zimbabve halkının babası Robert Mugabe'nin hayatını kaybetmesi dolayısıyla yürekten başsağlığı dileklerimi Zimbabve Cumhurbaşkanı ve halkına iletiyorum." mesajını paylaştı.

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyrill Ramaphosa, Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta, Namibya Cumhurbaşkanı Hage Geingob, Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Chagwa Lungu ve Tanzanya Cumhurbaşkanı John Magufuli taziye mesajı gönderen liderler arasında yer aldı.

Kaynak: AA