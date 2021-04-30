Afrikalı liderler tarımsal üretimi iki katına çıkarma sözü verdi
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Afrikalı liderler tarımsal üretimi iki katına çıkarma sözü verdi

Afrikalı liderler tarımsal üretimi iki katına çıkarma sözü verdi
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Afrika'da 17 ülkenin lideri, mevcut tarımsal üretimi teknolojik yatırımlarla ikiye katlama taahhüdünde bulundu.

Afrika'da 17 ülkenin lideri, mevcut tarımsal üretimi teknolojik yatırımlarla ikiye katlama taahhüdünde bulundu.

Afrika Kalkınma Bankası, yaptığı yazılı açıklamada, kıtadaki tarımsal üretimin artırılması için mali ve teknolojik girişimlerin masaya yatırıldığı "Beslenen Afrika" başlıklı diyalog toplantısında bankalar ve kalkınma ortaklarının kıtaya 17 milyar dolarlık mali destek sözü verdiğini duyurdu.

Açıklamada, desteğin kıtada artan açlığa ve gıda güvensizliğine son vermek ve ayrıca tarım araştırmaları ve gelişimine destekte bulunmak için kullanılacağı kaydedildi.

Toplantıda 17 ülke liderinin tarım teknolojilerini geliştirerek kıtadaki üretimi iki kat artırma taahhüdü verdiği aktarılan açıklamada, Afrika Kalkınma Bankasının sağladığı desteğin sadece 1,57 milyar dolarının seçilmiş öncelikli 10 tarım ürününe ayrılacağı ifade edildi.

Dünyadaki tarıma elverişli topraklarını dörtte birine sahip olan Sahra Altı Afrika ülkeleri, küresel tarımsal üretiminin sadece yüzde 10'unu gerçekleştiriyor.

Yetersiz üretim nedeniyle kıtada gıda ürünlerinin üçte biri ithal ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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