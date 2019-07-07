Afrikalı liderler anlaştı: Afrika dünyanın en büyük serbest ticaret pazarlarından biri oluyor
Afrikalı liderler dünyanın en büyük serbest ticaret pazarlarından biri olacak "Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi"(AfCFTA) anlaşması için Nijer'in başkenti Niamey'de bir araya geldi.
Afrikalı liderler dünyanın en büyük serbest ticaret pazarlarından biri olacak "Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi" (AfCFTA) anlaşması için Nijer'in başkenti Niamey'de bir araya geldi.
1,3 milyar insanın yaşadığı ve 3,4 trilyon dolar gayri safi yurt içi hasılaya sahip birliğe üye ülkelerin anlaşmayı uygulamaya geçirmesi halinde kıta, ekonomik entegrasyonda büyük başarı elde edecek. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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