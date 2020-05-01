Afrikalı kimsesiz kadın sokakta bulundu
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Afrikalı kimsesiz kadın sokakta bulundu

Afrikalı kimsesiz kadın sokakta bulundu
01.05.2020 16:00 | Son Güncelleme: 01.05.2020 16:01

Konya'da sokakta yaşadığı öğrenilen yabancı uyruklu kadın polis tarafından kadın sığınma evine götürüldü.

Konya'da sokakta yaşadığı öğrenilen yabancı uyruklu kadın polis tarafından kadın sığınma evine götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi'nde bir kadının sokak üzerinde yemek pişirdiği ve yardıma muhtaç olduğu ihbarı yapıldı. Adrese giden polis ekibi Demokratik Kongolu 55 yaşındaki Maria isimli kadını bir tavada yemek pişirirken buldu. Sokakta yaşadığını söyleyen kadın polis tarafından önce sağlık kontrolü için hastaneye ardından kadın sığınma evine götürüldü. Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından 4 Mayıs Pazartesi günü Afrikalı kadın ile ilgili yasal işlemin yapılacağı öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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