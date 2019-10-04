Afrikalı kasırga mağdurlarına yardım

04.10.2019 12:06

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, martta yaşanan İdai Kasırgası'ndan etkilenen Mozambik'te evleri hasar gören 150 aileye çatı inşaat malzemesi gönderdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, martta Güney Afrika ülkelerinden Mozambik, Malavi ve Zimbabve'yi etkileyen İdai Kasırgası nedeniyle yaklaşık 2 milyon kişi yardıma muhtaç hale geldi.

Kasırga özellikle Mozambik'te altyapıya zarar verdi, evler ve çiftliklerde tahribata neden oldu. Kasırga nedeniyle evler hasar gördü ya da yıkıldı. Çok sayıda insan yaşamını yitirdi ya da yaralandı. Buna ek olarak birçok noktada salgın hastalıklar baş gösterdi.

Bu kapsamda bölgeye intikal eden İHH ekipleri, ilk etapta üç ülkede 8 bin 500 kişiye pirinç, sabun, şeker, makarna, tuz, bisküvi, yağ, fasulye ve kova dağıttı.

Acil yardım çalışmalarının ardından kalıcı projeleri hayata geçirmeyi hedefleyen İHH, felaketten en fazla etkilenen Mozambik'te evleri hasar gören 150 aileye çatı inşaat malzemesi ulaştırdı. Ayrıca 3 bin 500 Mozambikli mağdura gıda yardımında bulundu.

"Zor günler geride kaldı"

Felaket nedeniyle çatısı çöken bir evde 7 torunuyla birlikte hayata tutunmaya çalışan 80 yaşındaki Hamuza Aiuba, bir süre okulda yaşadıklarını daha sonra yeniden evine dönmek zorunda kaldığını söyledi.

Evi tamir edecek durumu olmadığı için torunlarıyla birlikte aylardır zor günler geçiren Aiuba'nın evi, hayırseverlerin destekleriyle yeniden tamir edilmeye başlandı.

Aiuba, yardımın ardından duygularını, "İHH'yı buraya gönderdiği için Allah'a şükrediyorum. Aldığımız bu malzemelerle birlikte inşallah daha güzel bir ortamda yaşama fırsatı bulacağız. Zor günler geride kaldı." sözleriyle ifade etti.

Kaynak: AA