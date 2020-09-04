Afrikalı işçilerden 3'üncü çay sürgününe hazırlık
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Afrikalı işçilerden 3'üncü çay sürgününe hazırlık

DOĞU Karadeniz'de, üçüncü dönem yaş çay hasadı hazırlıklarına başlandı.

Afrikalı işçilerden 3'üncü çay sürgününe hazırlık
04.09.2020 11:46 | Son Güncelleme: 04.09.2020 11:49

DOĞU Karadeniz'de, üçüncü dönem yaş çay hasadı hazırlıklarına başlandı. Pandemiden dolayı sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle Gürcü işçilerin gelemediği bölgede, Türkiye'de bulunup, çalışma izinleri olan Senegal, Afgan ve Özbek uyruklu işçiler hasat öncesi çay bahçelerinde yabancı ot temizliği çalışmalarını sürdürüyor.

Doğu Karadeniz'de yaş çay hasadında üçüncü dönem kademeli olarak başladı. Bu yıl salgın nedeniyle sınır kapılarının kapatılmasıyla 40 bin dolayında Gürcü işçi bölgeye gelemeyince çay işçisi sorunu yaşandı. Bu işçilerin yerini ise Türkiye'de yaşayan ve çalışma iznine sahip olan Senegal, Afgan ve Özbek uyruklu işçiler aldı. Girdikleri çay bahçelerinde yabancı ot temizliği yapan işçiler 3'üncü hasat hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye'yi ve Karadeniz'i çok sevdiklerini anlatan yabancı uyruklu işçiler, çalışkan olmalarıyla da çevreden övgü topluyor. Çevredeki tarım arazisi sahipleri de yabancı uyruklu işçileri sıkça tercih ediyor.

Üretici Faruk Aloğlu, yeni hasadın bereketli geçeceği temennisinde bulunarak, "Bahçemizde üçüncü çay sezonunu bekliyor, hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Yabancı uyruklu arkadaşlarla ikincide olduğu gibi üçüncü sürgünde de bahçelerimizin otlarını birlikte temizliyoruz. Daha önce Gürcistan'dan işçiler geliyordu bizlere bu yıl salgın dolayısıyla gelemediler. Bunlar da Müslüman kardeşlerimiz; güzel de çalışıyorlar, çok memnunuz" dedi.Çay bahçesinde çalışan Senagalli Osman Cay, bölgeyi ve özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiklerini söyleyerek, "Erdoğan güzel adam, güzel Müslüman. Bütün Afrika 'Erdoğan bir tane diyor' ve onu çok seviyor. Burayı çok sevdik uzun bir süre daha buradayız. Şu an temizlik yapıyoruz. Yeniden çay toplamaya başlayacağız" diye konuştu.Gambialı Moussa Gassama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve memleketi olan Rize'yi, bölge insanlarını çok sevdiklerini anlattı.

Kaynak: DHA

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