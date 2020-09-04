Afrikalı işçilerden 3'üncü çay sürgünü hazırlığı
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Afrikalı işçilerden 3'üncü çay sürgünü hazırlığı

Afrikalı işçilerden 3'üncü çay sürgünü hazırlığıDOĞU Karadeniz'de, yaş çay hasat sezonunda üçüncü dönem başladı.

04.09.2020 13:34 | Son Güncelleme: 04.09.2020 13:49

Afrikalı işçilerden 3'üncü çay sürgünü hazırlığı

DOĞU Karadeniz'de, yaş çay hasat sezonunda üçüncü dönem başladı. Koronavirüs nedeniyle sınır kapılarının kapalı olmasıyla yabancı işçilerin gelemediği bölgede, Türkiye'de bulunup, çalışma izinleri olan Senegal, Afgan ve Özbek uyruklu işçiler de, girdikleri çay bahçelerinde yabancı ot temizliği çalışmalarını sürdürüp, sürgüne hazırlanıyor.

Doğu Karadeniz'de yaş çay hasat sezonunda üçüncü dönem kademeli olarak başladı. Sahil kesiminde yer alan bazı bölgeler de üreticiler, ürünlerini toplamayı sürdürüyor. Bölgede, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması nedeniyle 40 bin dolayında yabancı işçi bölgeye gelemeyince çay işçisi sorunu yaşandı. Salgın nedeniyle çay hasadı için Gürcü işçilerin bölgeye gelememesi üzerine, bu işçilerin yerini ise Türkiye'de yaşayan ve çalışma iznine sahip olan Senegal, Afgan ve Özbek uyruklu işçiler alıyor. Bölgede ilgi odağı olan işçiler, girdikleri çay bahçelerinde yabancı ot temizliği çalışmalarını sürdürüp, 3'üncü hasada hazırlanıyor. Türkiye'yi ve Karadeniz'i çok sevdiklerini anlatan yabancı uyruklu işçiler, çalışkan olmalarıyla da çevreden övgü topluyor. Çevredeki tarım arazisi sahipleri de, yabancı uyruklu işçileri sıkça tercih ediyor.

Çay bahçesinde yabancı uyruklu işçileri çalıştıran Faruk Aloğlu, yeni hasadın bereketli geçeceği temennisinde bulunarak, "Bahçemizde üçüncü çay sezonunu bekliyor, hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Yabancı uyruklu arkadaşlarla ikinci de olduğu gibi üçüncü sürgünde de bahçelerimizin otlarını birlikte temizliyoruz. Daha önce Gürcistan'dan işçiler geliyordu bizlere bu yıl salgın dolayısıyla gelemediler. Bunlar da Müslüman kardeşlerimiz; güzel de çalışıyorlar, çok memnunuz" dedi.

Sürgün öncesi çay bahçesinde çalışma sürdüren Senagalli Osman Cay, bölgeyi ve özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiklerini söyleyerek, "Erdoğan güzel adam, güzel Müslüman. Bütün Afrika 'Erdoğan bir tane diyor' ve onu çok seviyor. Burayı çok sevdik uzun bir süre daha buradayız. Şu an temizlik yapıyoruz. Yeniden çay toplamaya başlayacağız" diye konuştu.

Çay sürgünü öncesi hazırlıklara eşlik eden Gambialı Moussa Gassama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve memleketi olan Rize'yi, bölge insanlarını çok sevdiklerini anlattı.

Afrikalı işçilerden 3'üncü çay sürgünü hazırlığı

Kaynak: DHA

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