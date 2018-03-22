Afrikalı Heyet, Müsiad Konya Şubesi'nde İşadamlarıyla Buluştu

MÜSİAD Konya Şubesi'nin daveti üzerine Konya Tarım fuarına katılan Afrika Ülkeleri Bakanları, Büyükelçileri ve iş adamları düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi.

MÜSİAD Konya Şubesi konferans salonunda düzenlenen akşam yemeğinde konuşan MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, "MÜSİAD Konya olarak, Afrikalı dostlarımıza her konuda öncü olmak istiyoruz. Afrika ülkeleriyle sadece ticari anlamda değil, tarım, eğitim, sağlık ve kültür alanlarında da çalışmalar yürütüyoruz. Afrika ülkelerinde tarım makine ve teçhizatları başta olmak üzere tarımsal ürünlerin endüstriyel ürüne dönüşümü hususunda Konya'mızda ne varsa Afrika ülkelerinde de olmasını arzu ediyoruz" dedi.

"Afrika'da Türk Ticaret Merkezi kuracağız"

Başkan Okka, "Afrika ülkelerinde hayata geçirmeyi planladığımız ve hazırlıklarını sürdürdüğümüz projemiz var. Afrika ülkelerinde belirleyeceğimiz bir alanda Türk Ticaret Merkezi kurmak istiyoruz. Kuracağımız Türk Ticaret merkezinde, sanayici ve iş adamlarımız ürünlerini sergileme imkanı bulacak. Ayrıca Afrika'daki alt ve üst yapının tamamlanabilmesi için Konyalı Müteahhitlerini oraya götürmeyi planlıyoruz. Bütün bunları gerçekleştirdiğimizde Konya, Afrika'nın dünyaya açılan bir kapısı olacaktır. Bundan sadece Konya değil, ülkemizdeki bütün iş adamlarımız istifade edecektir" diye konuştu.

"Konya'da Afrika İş Forumu düzenlenecek"

Mayıs ayında, Afrika günü ve Afrika-Konya İş Forumu programının MÜSİAD Konya öncülüğünde gerçekleştirmeyi hedeflediklerini kaydeden Okka, "Afrika Ülkelerinin Bakanlarını, Büyükelçilerini ve işadamlarını da bu iş forumunda ağırlayacağız. Bu programımızda Afrika kültürel etkinlikleri, geniş katılımlı toplantılar ve ikili iş görüşmeler yapılacak. Bu programda, ülkemizin ve şehrimizin tarihi tecrübesini, toplumsal, sosyal ve kültürel birikimini paylaşma fırsatı bulacağız. İki gün sürmesi planlanan bu program, ekonomimize önemli katkı sağlayacağı gibi ikili ilişkilerimizi de kuvvetlendirecektir. 2018'de Afrika'nın yolu Konya'dan geçecektir" şeklinde konuştu.

"Afrika ve Konya fırsatları çok iyi değerlendirmeli"

Konya Sanayi Odası Başkan Vekili Veli Tekelioğlu da, "Konya'mız ticaret, tarım, sanayi ve turizm alanında gelişimini tamamlayarak cazibe merkezi haline gelmiştir. Afrika ile ticaretimizi mutlaka geliştirmemiz gerekiyor. Konyalı sanayici ve iş adamlarımız Afrika'daki fırsatları, Afrikalı kardeşlerimiz de buradaki fırsatları çok iyi bir şekilde değerlendirmelidir" ifadelerini kullandı.

Son olarak kürsüye gelen Demokratik Kongo Cumhuriyeti Büyükelçisi Marcel Mulumba Tshidimba da, "MÜSİAD Konya ile ikili ilişkilerimizi geliştirmek ve güçlendirmek için uzun zamandır çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalarımızı artırarak devam edeceğiz. Türkiye ile ihracatımızı ve ithalatımızı artırmamız gerekiyor. MÜSİAD Konya Şube Başkanı ve üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum, bu desteğin artacak devam etmesini temenni ediyorum" dedi.

Programa, Sudan Kızıldeniz Eyalet Valisi Ali Ahmed Hamid, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milletvekili Hon. Pico Mwepu Kanyanta-Bılonda, Nijerya Eski Bakanı David Lawal Babachir, Nijerya Büyükelçisi İliyasu Audu Paragalda, Gana Büyükelçisi Salma Frances Mancell Egala, Sudan Büyükelçisi Dr. Yousif Ahmed Eltayeb El Kordofani, Ruanda Büyükelçisi Williams Nkurunziza, Libya Büyükelçisi Abdurrazaq Mukhtar Ahmed Abdulqader, Moritanya Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dhehbi Dhehbi, Kenya Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Nathaniel Leinoi Taama, Etiyopya Büyükelçiliği Ticaret ve Ekonomi Ateşesi Mr. Abdela Gultamo Nuri, Ukrayna Büyükelçiliği Ticaret Ateşesi Vıacheslav Kho Menko, Afrika Ülkelerinden çok sayıda işadamı, KTO - Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade ile çok sayıda işadamları katıldı. - KONYA