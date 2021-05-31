AFRİKALI ÇİFT İLE HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ ARASINDAKİ KAVGA KAMERADA
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AFRİKALI ÇİFT İLE HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ ARASINDAKİ KAVGA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENYURT'ta paralarının çalındığını öne süren biri kadın iki yabancı uyruklu kişi ile paralarını çaldıklarını iddia ettikleri kişiler arasında tekmeli-yumruklu kavga çıktı.

ESENYURT'ta paralarının çalındığını öne süren biri kadın iki yabancı uyruklu kişi ile paralarını çaldıklarını iddia ettikleri kişiler arasında tekmeli-yumruklu kavga çıktı. Bir şüpheli kadının saçlarından çekip yere yatırmaya çalıştı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Merkez Mahallesi'nde Afrikalı çift, bir miktar paralarını almakla suçladıkları iki kişi ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa süre sonra tekmeli-yumruklu kavgaya dönüştü. Afrikalı kadın da kavgaya karışırken hırsızlıkla suçlanan gençlerden biri kadını saçlarından tutarak çekmek istedi. Kavgayı gören Arapça konuşan iki genç tarafları ayırmaya çalıştı. Kavga, çevredekilerin araya girmesi ile sona ererken, taraflar gelen polise bir birlerinden şikayetçi olduklarını söyledi.

AFRİKALI ÇİFT İLE HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ ARASINDAKİ KAVGA KAMERADA
AFRİKALI ÇİFT İLE HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ ARASINDAKİ KAVGA KAMERADA
AFRİKALI ÇİFT İLE HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ ARASINDAKİ KAVGA KAMERADA
AFRİKALI ÇİFT İLE HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ ARASINDAKİ KAVGA KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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