Afrikalı Büyükelçiler Eso'da Sanayicilerle Buluşacak

Eskişehir Valiliği, Eskişehir Sanayi Odası (ESO), Anadolu Üniversitesi ve TÜMSİAD Eskişehir Şubesi katkılarıyla Afrika ülkelerinden büyükelçiler ve ticaret ataşeleri Eskişehir'e geliyor.

Eskişehir Sanayi Odası 50'nci yıl etkinlikleri kapsamında 30'a yakın büyükelçi ve ticaret ataşesi 14 Kasım Çarşamba günü sanayicilerle bir araya gelecek ve çeşitli görüşmeler gerçekleştirilecek. Eskişehir Sanayi Odası'nın Eskişehir ihracatını geliştirme ve çok boyutlu ihracat çalışmaları içeriğinde etkinliğin düzenleneceğini ifade eden ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Ülkemiz ve Afrika arasında iş hacmimiz 20 milyar dolar civarında. Bu rakam giderekde artacak. Biz de Odamız üyelerimize yeni pazarlar oluşturmak, işbirliklerini geliştirmek ve ihracatlarını arttırmak için böyle önemli bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bu sefer daha geniş katılımlı büyükelçilerimizin ve ticaret ataşelerinin de katılacağı bir organizasyon yapacağız. Afrika'yı stratejik bir bölge olarak görüyoruz ve şehrimizdeki sanayi de buradan faydalanmalı. Hedefimiz üyelerimizin tümünün ihracat yapabilmesidir. Bu etkinliğin devamında Afrikalı işadamlarını Eskişehir'e davet edeceğiz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR