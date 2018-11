Afrikalı Büyükelçi ve Ataşeler Onuruna Yemek

Eskişehir Valiliğinin desteği, Eskişehir Sanayi Odası ve Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Eskişehir Şubesinin iş birliği ile Eskişehir'e gelen 26 Afrika ülkesinin büyükelçileri ve ticaret ataşeleri onuruna Eskişehir Valiliği tarafından yemek verildi.

Eskişehir ile Afrika ülkeleri arasında turizm, ticaret ve eğitim sektörlerinde güçlü bağların kurulması ve yeni iş birliklerinin sağlanması amacıyla gerçekleşen etkinlik özel bir otelde yapıldı. Programa, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Afrika Büyükelçileri Dönem Başkanı Demokratik Kongo Cumhuriyeti Büyükelçisi Marchel Mulumba Tshidimba, TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan ve Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş'ın yanı sıra şehrin ve Afrika kıtasının önde gelen birçok ismi katıldı. Samimi bir havada geçen buluşmada, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ekonomiden eğitime kadar birçok alanda gerçekleşen güçlü dayanışmaya vurgu yapıldı.

"Hiçbir zaman Afrika'nın yaşadığı acılara politik, stratejik, çıkar odaklı bakanlardan olmadık"

Düzenlenen gecede bir konuşma yapan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, tarih boyunca hiçbir Türk devletinin Afrika'ya ırkçı ve sömürgeci bir gözle bakmadığını dile getirerek, "Bu güzel şehirde, Afrikalı dostlarımızı ağırlamak, onlarla aramızda turistik ve ticari ilişkiler kurmak ve bu vesileyle de halklarımız arasında yeni gönül birliktelikleri oluşturmak hepimizi çok heyecanlandırıyor. Binlerce yıllık tarihe ve en az iki bin iki yüz yıllık bir devlet geleneğine sahip olan Türk Milleti, üç kıtada on altı büyük imparatorluk kurmuştur. Gerek atalarımızın kurduğu devletler gerekse 1923'te kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti Afrika'ya asla ve asla ırkçı, köleleştirici ya da sömürgeci nazarla bakmamıştır. Bizler Afrikalı kardeşlerimizi her zaman gönüldaşlarımız ve kader arkadaşlarımız olarak gördük, görüyoruz. Dillerimiz, değerlerimiz, etnik kökenlerimiz farklı olsa da biz kendimizi Afrika ile aynı geminin yolcuları olarak hissediyoruz. Hiçbir zaman Afrika'nın yaşadığı acılara politik, stratejik, çıkar odaklı bakanlardan olmadık. Her zaman insani, vicdani nazarla yaklaştık. Afrika'nın sevincini, başarılarını da hep kendi sevincimiz, başarımız olarak gördük ve bununla da iftihar ettik. Afrika ülkelerinin bağımsız, özgür, barış ve emniyet içinde olabilmeleri ve kendi istikametlerini tayin hakkına sahip olabilmelerinin Türkiye'nin dış politikasının merkezinde yer aldığını da özellikle belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin Afrika Ülkeleriyle toplam işlem hacmi 20 milyar dolar civarında"

Etkinlikte konuşan TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan ise, Afrika ülkeleri ile yapılan ticaret rakamlarının artması gerektiğini vurgulayarak, "Birlikte rahmet, ayrılıkta azap var diyorum. Birlikten güç doğar. Dolayısıyla bu organizasyonları hep beraber Türkiye'nin bu oluşumuna katkı sağlayacağından dolayı çok önemsiyorum. Türkiye'nin Afrika Ülkeleriyle toplam işlem hacmi 20 milyar dolar civarında. 9 milyar dolar ithalat, takribi 11 milyar dolar da ihracat rakamları var. Bu rakamlar çok düşük. Bunun arttırılması için çok değerli iki başkanımıza da hem Eskişehir'in tanıtılması ve bu organizasyonda yeni ticaretlerin arttırılması için göstermiş oldukları katkıdan dolayı teşekkür ve takdir ediyorum" dedi.

"Bu çok uzun vadeli olacak olan yolculuğun başlangıç adımı olacaktır"

Gecede konuşma yapan bir diğer isim ise Afrika Büyükelçileri Dönem Başkanı Demokratik Kongo Cumhuriyeti Büyükelçisi Marchel Mulumba Tshidimba'ydı. Düzenlenen etkinlik sebebiyle memnuniyetini dile getiren Tshidimba," Öncelikle bana ve beraberimdeki heyete uzatılan bu davet eli için çok teşekkür ediyorum. Bugün burada üniversitenizden, sanayi odanızdan ve TÜMSİAD'dan birçok konuda birçok şey öğrenme imkanımız oldu. Bugün Eskişehir Sanayi Odası'na da yaptığımız ziyaret esnasında da belirttiğim ve vurguladığım gibi bu çok uzun vadeli olacak olan yolculuğun başlangıç adımı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmalar sonrası Vali Çakacak, Afrika Büyükelçileri Dönem Başkanı Tshidimba'ya bir lületataşı eseri hediye etti. - ESKİŞEHİR