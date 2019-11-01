Afrikalı bilgisayar korsanları Ruanda'da yakalandı

01.11.2019 12:14

Ruanda'da bir bankaya siber saldırı düzenleyerek müşterilerin hesaplarını boşaltmaya çalışan 12 bilgisayar korsanı gözaltına alındı.

Ruanda Soruşturma Bürosu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, daha önce Uganda ve Kenya'da banka sistemlerini ele geçirmeyi başaran bir grubun, Ruanda'da da aynı planı hayata geçirmeye çalışırken yakalandığını belirtti.

Açıklamada, 8 Kenyalı, 3 Ruandalı ve bir Ugandalı bilgisayar korsanının bölgedeki çok sayıda ülkede hizmet veren Equity Bank'ın sistemini ele geçirmeye çalışırken operasyonla gözaltına alındığı ifade edildi.

Yakalanan kişilerin savcılığa sevk edildiği aktarıldı.

Kaynak: AA