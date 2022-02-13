Afrikalı 4 lider, güvenlik ve darbeleri tartışmak için zirve düzenledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afrikalı 4 lider, güvenlik ve darbeleri tartışmak için zirve düzenledi

AA, Tufan Aktaş - Güncel
 - Güncelleme:
Afrikalı 4 lider, güvenlik ve darbeleri tartışmak için zirve düzenledi

Afrika ülkeleri Togo, Uganda, Kongo Cumhuriyeti ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) liderleri, kıtanın batısında görülen darbeler ve güvenlik meselelerini tartışmak üzere bir araya geldi.

Afrika ülkeleri Togo, Uganda, Kongo Cumhuriyeti ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) liderleri, kıtanın batısında görülen darbeler ve güvenlik meselelerini tartışmak üzere bir araya geldi.

Uganda basınında yer alan haberlere göre, Kongo Cumhuriyeti'nin Oyo kentinde toplanan Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso, Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni ve Togo Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe, Orta Afrika, Batı Afrika ve Büyük Göller Bölgesi'ndeki güvenlik meselelerini ele aldı.

Liderler, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) darbeden ötürü Mali, Gine ve Burkina Faso'ya uyguladığı yaptırımları destekleme kararı aldı.

Toplantıda, Uganda ve KDC sınırındaki Demokratik İttifak Güçleri (ADF) gibi örgütlere yönelik askeri operasyonların sürdürülmesine karar verildi.

Öte yandan liderler, güvenlik meselelerini ele almak üzere düzenli olarak toplanma kararı aldı.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırılarına ve çatışmalarına sahne oluyor.

AA / Tufan Aktaş - Güncel

Batı Afrika, Afrika, Uganda, Kongo, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title