Afrika'ya Türk dizaynı 307 ambulans

İç ve dış dizaynı ile ekipmanı Türkiye'den sağlanan ambulanslar Afrika ülkesi Gana'da acil durumlara yetişecek.

Türkiye'de dizayn edilen ve ambulans hizmetine dönüştürülen araçlar, Gana'ya ihraç ediliyor. Geliştirici firma EMS Mobil Sistemler A.Ş'nin Genel Müdürü Mevlüt Şahin'in yaptığı açıklamalara göre prototip olarak hazırlanan ambulans Gana'dan üst düzey bir heyete tanıtıldı.

Şahin, heyetin incelemesine sunularak olumlu geri dönüşler alındığını kaydetti. Görüşmeler üzerinde 307 adetlik ambulans siparişi alındığını aktaran Şahin, "Türk Yapımı EMS Mobil Sistemler A.Ş. Ambulansları, Gana sokaklarında hayat kurtarmaya devam edecektir. Öncelikle üretimini gerçekleştirdiğimiz ambulansların dünyanın birçok yerinde hayat kurtarıyor olması hem ülkemiz hem şirketimiz adına büyük bir gurur vesilesidir. EN 1789 +A2 Avrupa standardına uygun ürettiğimiz ambulanslar, dünyanın birçok ülkesinde tercih ediliyor. Gana'dan gelen ziyaretçilere, ambulans alımı konusunda ülkemiz ve firmamız tarafından üretilen ambulansları tercih ettikleri için teşekkür ediyor hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA