Afrika'ya şimdiye kadar 10 milyon doz Kovid-19 aşısı ulaştı
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Afrika'ya şimdiye kadar 10 milyon doz Kovid-19 aşısı ulaştı

17.03.2021 17:03 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:15
Afrika'ya şimdiye kadar 10 milyon doz Kovid-19 aşısı ulaştı

ADDİS Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomi Komisyonu (UNECA) Genel Sekreteri Vera Songwe, kıtaya ulaşan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının şimdiye kadar 10 milyon doza ulaştığını ve bu rakamın ihtiyaca kıyasla "devede kulak" olduğunu söyledi.

ADDİS Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomi Komisyonu (UNECA) Genel Sekreteri Vera Songwe, kıtaya ulaşan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının şimdiye kadar 10 milyon doza ulaştığını ve bu rakamın ihtiyaca kıyasla "devede kulak" olduğunu söyledi.

Songwe, Afrika'daki maliye bakanlarının yıllık toplantısında yaptığı konuşmada, kıta ülkelerine ulaşan aşının yalnızca 10 milyon doz olduğunu ifade etti.

"Bu rakam, ihtiyaç duyulan 600 milyon doz rakamı düşünüldüğünde devede kulak." diyen Songwe, Afrika'nın daha iyi şekilde ve hızlı hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Songwe, salgının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) üzerindeki olumsuz etkisine değinerek, kıtadaki GSYH büyümesinin 46 milyar dolardan 38 milyar dolara gerilediğini aktardı.

108 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Afrika ülkeleri, sürü bağışıklığı için yaklaşık 1,3 milyarlık nüfusunun yüzde 60'ını aşılamayı hedefliyor.

Kıta ülkelerine ulaşan aşıların çoğu, Kovid-19 aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) aracılığıyla gidiyor.

Kıtada, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 4 milyonu geçerken, iyileşenlerin sayısı 3,7 milyona yaklaştı.

Afrika'da Kovid-19 nedeniyle 108 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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