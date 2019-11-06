Afrika'ya göreve giden iki rahibe hamile döndü, Katolik Kilisesi soruşturma başlattı
Roma Katolik Kilisesi’nden Afrika’ya göreve gönderilen iki rahibe buradan hamile döndü. Katolik Kilisesi olayla ilgili soruşturma başlattı.
06.11.2019 12:13 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:13
Afrika'ya göreve gönderilen iki rahibenin hamile kalmaları üzerine Roma Katolik Kilisesi soruşturma başlattı.
Rahibelerden birinin İtalya'nın Sicilya Adası'nda karın ağrısı şikayetiyle doktora gittiği sırada hamile olduğunu öğrendiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com