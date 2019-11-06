Afrika'ya göreve giden iki rahibe hamile döndü, Katolik Kilisesi soruşturma başlattı

Afrika'ya göreve giden iki rahibe hamile döndü, Katolik Kilisesi soruşturma başlattı

Roma Katolik Kilisesi’nden Afrika’ya göreve gönderilen iki rahibe buradan hamile döndü. Katolik Kilisesi olayla ilgili soruşturma başlattı.

06.11.2019 12:13 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:13
Afrika'ya göreve giden iki rahibe hamile döndü, Katolik Kilisesi soruşturma başlattı

Afrika'ya göreve gönderilen iki rahibenin hamile kalmaları üzerine Roma Katolik Kilisesi soruşturma başlattı.


Rahibelerden birinin İtalya'nın Sicilya Adası'nda karın ağrısı şikayetiyle doktora gittiği sırada hamile olduğunu öğrendiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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