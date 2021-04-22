Afrika'ya gönderilen bazı Kovid-19 aşıları son kullanma tarihi geçmesine rağmen "kullanılabilecek"
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Afrika'ya gönderilen bazı Kovid-19 aşıları son kullanma tarihi geçmesine rağmen "kullanılabilecek"

Afrika'ya gönderilen bazı Kovid-19 aşıları son kullanma tarihi geçmesine rağmen 'kullanılabilecek'
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Afrika'da 13 ülkeye gönderilen bazı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının son kullanma tarihinin geçtiği ancak aşıların gerçek raf ömrünün 3 ay daha uzun olduğu gerekçesiyle "kullanılabileceği" bildirildi.

Afrika'da 13 ülkeye gönderilen bazı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının son kullanma tarihinin geçtiği ancak aşıların gerçek raf ömrünün 3 ay daha uzun olduğu gerekçesiyle "kullanılabileceği" bildirildi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) yaptığı yazılı açıklamada, mart ortasında 13 Afrika ülkesine gelen 925 bin doz Oxford/AstraZeneca aşısının son kullanım tarihinin 13 Nisan'da son bulduğu ifade edildi.

Aşıyı üreten Hindistan Serum Enstitüsünün aşıların raf ömrünün 3 ay daha uzun olduğunu Africa CDC'ye resmi olarak bildirdiği aktarılan açıklamada, "aşıların 13 Temmuz 2021'e kadar kullanılabileceği" vurgulandı.

Kıtada bazı ülkeler Afrika Birliği'nden bağış olarak alınan aşıların son kullanma tarihinin geçtiğine ilişkin endişelerini paylaşmıştı.

Güney Sudan Sağlık Bakanlığı Genişletilmiş Bağışıklama Programı Yöneticisi George Auzenio Legge, geçen hafta yaptığı açıklamada, aşıların 13 Nisan'da kullanım süresinin dolduğunu ve bu yüzden kullanılmayacağını söylemişti.

Yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip Afrika'da şimdiye kadar 15 milyonu aşkın doz aşı yapıldı.

Kıtadaki Kovid-19 vakası sayısı 4,5 milyonu geçerken, yaşamını yitirenlerin sayısı 119 bini aştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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