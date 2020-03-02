Afrika ve Asya'da çekirge istilası
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Afrika ve Asya'da çekirge istilası

Afrika ve Asya'da çok sayıda ülke çekirge istilasıyla mücadele ediyor.

02.03.2020 11:48 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:48

ve 'da çok sayıda ülke çekirge istilasıyla mücadele ediyor. (BM) İnsani Yardım Örgütü, küçük bir çekirge sürüsünün günde 35 bin kişinin yiyebileceği gıda miktarını tüketebileceği tahmininde bulunurken, önlem alınmazsa, Doğu Afrika'daki çekirge sayısının Haziran ayına kadar 400 katına çıkabileceği konusunda uyarıyor.



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: Afrika ve Asya'da çekirge istilası
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