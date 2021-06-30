Afrika Vakfı, Güney Afrika Kalkınma Topluluğuna bağlı SARDC'yle akademik iş birliği protokolü imzaladı

Afrika Vakfı, Güney Afrika Kalkınma Topluluğuna (SADC) bağlı Güney Afrika Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi (SARDC) ile akademik iş birliği protokolü imzaladı.

Afrika Vakfı, Güney Afrika Kalkınma Topluluğuna (SADC) bağlı Güney Afrika Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi (SARDC) ile akademik iş birliği protokolü imzaladı.

Çevrim içi düzenlenen protokol töreninde konuşan Afrika Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Köse, SARDC ile imzalanan bu akademik iş birliği protokolünün, Afrika ile Türkiye arasındaki siyasi ve ekonomik gelişime katkı sağlayacağını belirtti.

Söz konusu akademik iş birliğinin Afrika'ya ilişkin bilgi temelli politikalar üretilmesine de yardımcı olacağını söyleyen Köse, "Afrikalıların ürettiği bilgiyi Türkiye'ye taşımak ve kendimizi de kendi kaynaklarımızla Afrika'da ifade etmek istiyoruz." dedi.

SARDC Direktörü Munetsi Madakufamba da konuşmasında, Türkiye'nin bölgedeki etkisini bildiklerini ifade ederek uzun zamandır Türkiye'den bir partner arayışında olduklarını belirtti.

Protokolün her iki tarafa da ciddi katkılar sağlayacağını kaydeden Madakufamba, her türlü tecrübe ve bilgi paylaşımına açık olduklarını aktardı.

1985 yılında kurulan SARDC, SADC'ye üye 15 Güney Afrika ülkesine yönelik akademik çalışmalar yürütüyor.

Ankara merkezli bir sivil toplum kuruluşu olan Afrika Vakfı da 2015 yılından bu yana Afrika kıtasına ilişkin eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürüyor.

İmzalanan protokol kapsamında, Türkiye ile bölge ülkeleri arasında akademik bilgi paylaşımı yapılması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik