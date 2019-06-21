Afrika Uluslar Kupası'nda yarın Nijerya ve Burundi karşılaşacak

Dünya çapında oyuncularla Spor Toto Süper Lig ve 1'inci Lig'den birçok yabancı futbolcunun forma giydiği 32'nci Afrika Uluslar Kupası'nın ikinci gününde, Nijerya ve Burundi karşı karşıya gelecek.

D-Smart 77'nci Kanal Spor Smart ekranlarında futbolseverlerle buluşan turnuvada, B grubunun açılış maçında Nijerya ve Burundi yarın saat 20.00'de karşılaşacak. Afrika Uluslar Kupası'na 17 kez katılan Nijerya, 14 kez son dörde kaldı. 1980, 1994 ve 2013'teki turnuvalarda şampiyon olan Nijerya, kupayı dördüncü kez müzesine götürmek için mücadele verecek. Obi Mikel ve Ahmed Musa'nın liderliğindeki ekip, genç oyuncularıyla dikkat çekiyor. Nijerya'nın kadrosunda 25 yaş ve altında 15 oyuncu yer alıyor. Eleme maçlarında Nijerya'nın en etkili silahı Odion Ighalo'ydu. Odion Ighalo, 7 golle elemelerin en golcü ismiydi.

TANIDIK İSİMLER

Nijerya'da tanıdık isimler de bulunuyor. Galatasaray'ın 22 yaşındaki yıldızı Henry Onyekuru, takımının kupadaki önemli gol umutlarından. Bursaspor forması giyen Shehu Abdullahi ile Çaykur Rizespor'dan Chidozie Awaziem de Nijerya kadrosuna Türkiye'den giden diğer isimler.

İLK KEZ KATILIYORLAR

Burundi ise 11.4 milyon Euro'luk kadro değeriyle turnuvanın en mütevazı kadrolarından birine sahip. Tarihinde ilk defa Afrika Kupası finallerine katılan Burundi, eleme grubunda Pierre-Emerick Aubameyang'ın forma giydiği Gabon'u geride bıraktı. Burundi eleme grubunu 2 galibiyet, 4 beraberlikle yenilgisiz tamamlamıştı. Fiston Abdul Razak, 6 golle elemelerin en golcü ikinci ismiydi.

Kaynak: DHA