Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor
21 Haziran'da başlayan ve 19 Temmuz'da sona erecek Afrika Uluslar Kupası'nın heyecanı yarın oynanacak maçlarla devam edecek.
21 Haziran'da başlayan ve 19 Temmuz'da sona erecek Afrika Uluslar Kupası'nın heyecanı yarın oynanacak maçlarla devam edecek.
24 takımın katıldığı ve Mısır'da düzenlenen turnuva, D-Smart ekranları üzerinden izleyiciyle buluşuyor. Yarın D Grubu'nda oynanacak Fildişi Sahili - Güney Afrika ve E Grubu'nda oynanacak Tunus - Angola maçları, Spor Smart kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Fildişi Sahili ile Güney Afrika arasında oynanacak müsabaka TSİ 17.30'da, Tunus - Angola maçı ise TSİ 20.00'de başlayacak.
- Turnuva
Kaynak: DHA
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