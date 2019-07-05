Afrika Uluslar Kupası'nda grup maçlarını Erman Yaşar yorumladı

Afrika Uluslar Kupası’nda grup aşaması tamamlandı ve artık son 16 turuna geçilecek.



A Grubu’nda Mısır beklendiği gibi lider olarak üst tura çıktı ve son maçta iyi de oynadılar açıkçası. İyi futbolun yanı sıra Salah ve El Mohamady’nin golleriyle galibiyet geldi. Mısır’ı yıldızlar sırtlamaya devam ediyor diyebiliriz. Uganda gruptan ikinci çıkarken Demokratik Kongo da en iyi üçüncülerden biri oldu.



B Grubu’nda Madagaskar sürprizi var. Nijerya’yı iyi bir futbolla yendiler ve onlar için bu "kupanın sürpriz takımı" ifadesini kullanabiliriz. Çok tanınmış oyuncuları, yıldızları olmamasına rağmen iyi bir futbol sergiliyorlar. Sahaya koydukları bu oyunla Nijerya’yı grup ikinciliğine attılar ve lider çıktılar.



C Grubu’nda Cezayir müthiş bir performans sergiliyor. Hücum güçlerinin daha önce de altını çizmiştik. Tanzanya karşısında favori çıktıkları maçta da -rotasyona gitmelerine rağmen- kazandılar. Senegal de beklendiği üzere Kenya’yı yendi ve böylece C Grubu’ndan çıkan takımlar Cezayir ve Senegal oldu.



D Grubu’nda Fas, son anlarda Güney Afrika’yı geçti ve grup liderliğini aldı. Fas’a grup liderliği için beraberlik de yetecekti fakat onlar bu galibiyetle Mısır ve Cezayir’in ardından üçte üç yapan bir başka ekip oldu. Daha önce de söylediğim gibi bence turnuvanın en büyük favorisi Fas. Fildişi Sahili, Namibya karşısında farklı kazandı. Onlar da gücünü gösterdi ve grup ikincisi olmayı başardı.



E Grubu'nda Mali, son maçında Angola’yı yenerek grup liderliğini aldı. Tunus, ilginç bir şekilde hiç galibiyet alamadan üç beraberlikle gruptan ikinci çıktı.



F Grubu’nu Gana ve Kamerun beşer puanla bitirdiler. Gana, gruptan lider çıkan ekip oldu. Gana, son maçını 2-0 kazanarak gücünü gösterdi. Kamerun’un Benin’i yenememesi onlara grup liderliğine mâl oldu. Gine, Demokratik Kongo, Benin ve Güney Afrika 24 takımlı yeni sistemdeki en iyi üçüncüler olup gruptan çıktılar.



Eşleşmeleri değerlendirmek gerekirse; Fas, Benin’le eşleşti, mutlak favori konumundalar ve buradan sürpriz bir sonuç çıkacağını sanmıyorum. Uganda-Senegal ilginç bir eşleşme, kâğıt üzerinde Senegal net favori konumunda ve maçı kazanacaklarını düşünüyorum. Öte yandan Uganda’ya da bir şerh düşmek lazım. Mısır’a kaybetmelerine rağmen ilk yarım saatte gayet iyi bir oyun sergilediler. Turnuvanın bu kısmına kadar da oynadıkları oyunla beklentileri aşmayı başardılar. Uganda’nın Fransız teknik direktörü Sebastien Desabre’dan da bahsetmek lazım. Kariyerinin çok büyük kısmını Afrika’da geçirmiş bir isim ve çok iyi bir takım ortaya çıkardığını söyleyebilirim. Senegal karşısında bir sürpriz arayacaklardır fakat Senegal’in kadro kalitesini göz önüne aldığımızda maçın favorisi olduğunu yeniden belirtmek gerek.



Nijerya-Kamerun ve Gana-Tunus, ikinci turda en yakın geçmesini beklediğim eşleşmeler. Ben, Nijerya karşısında Kamerun’un bir adım önde olduğunu düşünüyorum ama çok ortada bir maç. Gana-Tunus mücadelesindeyse; Tunus’un grup maçlarında üretkenlik anlamında yaşadığı sıkıntı ve henüz galibiyet alamaması, yavaş yavaş ritmini bulan Gana’yı bir adım öne çıkarıyor. Mısır-Güney Afrika maçı, Kahire Ulusal Stadyumu’nda oynanacak ve ev sahibi ekip arkasına yaklaşık 70 bin kişilik bir destek alacak. Güney Afrika karşısında büyük olasılıkla çeyrek finalin yolunu tutacaklardır. Salah, Trezeguet, El Mohamady, Elneny gibi yıldızlarının iyi durumda olması, gol yememeleri, kalecileri El-Shenawy’nin ve stoperleri Hegazy’nin iyi bir turnuva geçiriyor olması Mısır’ı favori yapan nedenler.



Madagaskar-Demokratik Kongo Cumhuriyeti ilginç bir maç. Turnuva başlamadan önce böyle bir eşleşmede, kadro kalitesini göz önünde bulundurarak Demokratik Kongo’yu favori gösterebilirdik fakat Madagaskar’ın şu ana kadar oynadığı oyun ve aldığı galibiyetler eşleşmeyi dengeye getirmiş durumda. Cezayir-Gine eşleşmesine gelirsek, Cezayir gruptaki performansıyla ne kadar iyi durumda olduğunu gösterdi ve bu eşleşmenin de favorisi konumunda. Fildişi Sahili-Mali de yakın geçmesini beklediğim eşleşmelerden biri. Mali, savunma disiplini sağlam olan ve kolay çözülmeyen bir ekip. Fildişi Sahili grupta yalnızca Fas maçından mağlubiyetle ayrıldı. Liderlik maçı niteliğinde olan bu mücadeleyi kaybetmeleri sürpriz değildi ama Fildişi Sahili genel olarak sahaya istediğini yansıtabilen bir takım ve bence bu eşleşmede bir adım önde olan taraf onlar.



Fas, Mısır, Cezayir gibi takımların son 16 turunu geçebileceklerini düşünüyorum. Kupada işler çeyrek finalden sonra iyiden iyiye karışacak gibi görünüyor.