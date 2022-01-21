Afrika Uluslar Kupası'nda grup aşamasının en iyisi Aboubakar - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afrika Uluslar Kupası'nda grup aşamasının en iyisi Aboubakar

Afrika Uluslar Kupası'nda grup aşamasının en iyisi Aboubakar
AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

2021 Afrika Uluslar Kupası'nda grup aşamasının en iyi futbolcusu Vincent Aboubakar seçildi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda grup aşamasının en iyi futbolcusu Vincent Aboubakar seçildi.

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Aboubakar, grup aşamasında attığı beş golle Kamerun'un kupada son 16 turuna kalmasında önemli rol oynadı.

A Grubu'nda Burkina Faso ve Etiyopya ağlarını ikişer kez havalandıran 29 yaşındaki futbolcu, son maçta Yeşil Burun Adaları'na da bir gol attı.

AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri

Vincent Aboubakar, Beşiktaş, Kamerun, Afrika, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title