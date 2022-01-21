Afrika Uluslar Kupası'nda grup aşamasının en iyisi Aboubakar

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda grup aşamasının en iyi futbolcusu Vincent Aboubakar seçildi.

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Aboubakar, grup aşamasında attığı beş golle Kamerun'un kupada son 16 turuna kalmasında önemli rol oynadı.

A Grubu'nda Burkina Faso ve Etiyopya ağlarını ikişer kez havalandıran 29 yaşındaki futbolcu, son maçta Yeşil Burun Adaları'na da bir gol attı.