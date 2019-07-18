Afrika Uluslar Kupası'nda final heyecanı: Senegal - Cezayir maçı hakkında bilmeniz gereken her şey

Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal ile Cezayir final müsabakasında karşılaşacak.

Bu yıl 32'nci kez gerçekleştirilen organizasyonda, Cezayir ile Senegal, başkentteki Uluslararası Kahire Stadı'nda yarın TSİ 22.00'de sahaya çıkacak. Güney Afrikalı hakem Victor Gomes'in yöneteceği mücadele, Smart Spor kanalından naklen yayınlanacak. Euronews.com'da Görüntüle