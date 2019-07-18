Afrika Uluslar Kupası'nda final heyecanı: Senegal - Cezayir maçı hakkında bilmeniz gereken her şey
Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda final heyecanı, Senegal ile Cezayir arasında yarın oynanacak karşılaşmayla yaşanacak.Cezayirliler ve Senegallilerin yoğunlukla yaşadığı Fransa'da güvenlik önlemleri alındı. Oyuncuların çoğu Fransız alt yapısından geliyor
Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal ile Cezayir final müsabakasında karşılaşacak.
Bu yıl 32'nci kez gerçekleştirilen organizasyonda, Cezayir ile Senegal, başkentteki Uluslararası Kahire Stadı'nda yarın TSİ 22.00'de sahaya çıkacak. Güney Afrikalı hakem Victor Gomes'in yöneteceği mücadele, Smart Spor kanalından naklen yayınlanacak. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Sanatçı Zuhal Olcay'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı hapis cezası onandı!
Son Dakika Haberleri
20:52 Tunus'ın ilk eşcinsel cumhurbaşkanı adayı Münir Batur euronews'e konuştu: Olumlu tepkiler aldım
20:34 Brexit - İngiltere'de milletvekilleri Parlamento'nun askıya alınması ihtimaline karşı tavır koydu