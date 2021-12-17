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Afrika Uluslar Kupası maçlarına aşı olmayan taraftarlar alınmayacak

Afrika Uluslar Kupası maçlarına aşı olmayan taraftarlar alınmayacak
AA / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Spor

Kamerun'da 9 Ocak'ta başlayacak Afrika Uluslar Kapası maçlarına aşısız taraftarların kabul edilmeyeceği duyuruldu.

Kamerun'da 9 Ocak'ta başlayacak Afrika Uluslar Kapası maçlarına aşısız taraftarların kabul edilmeyeceği duyuruldu.

Kamerun Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Afrika Uluslar Kupası maçlarında aşı yaptırmamış ve negatif PCR testi olmayan taraftarların statlara alınmayacağını duyurdu.

Kamerun Sağlık Bakanı Dr. Manaouda Malachie de resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda turnuvayı izlemek isteyen futbolseverlere ücretsiz PCR testi yapılacağını belirtti.

İlk kez kasımda Afrika ülkelerinde görülen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının ardından Kamerun'da 9 Ocak-6 Şubat tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın iptal edilmesi gündeme gelmişti.

Afrika Futbol Konfederasyonu, Kamerun'da düzenlenecek 2021 Afrika Uluslar Kupası'nı salgın nedeniyle 2022 yılına ertelemişti.

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AA / Ahmet Emin Dönmez - Spor Haberleri

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