Afrika Uluslar Kupası heyecanı devam ediyor

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan F Grubu'nda oynanacak Benin-Kamerun ve Moritanya-Tunus maçları ile sürüyor.

Afrika Uluslar Kupası heyecanı devam ediyor


Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan F Grubu'nda oynanacak Benin-Kamerun ve Moritanya-Tunus maçları ile sürüyor.  
Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak iki mücadeleden ilki Benin ile Kamerun arsında oynanacak ve karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak. Grupta oynadığı 2 maçtan da beraberlikle ayrılan Benin, Kamerun karşısında alacağı 3 puanla birlikte son 16'ya kalacak. Turnuvada henüz gol yemeyen Clarence Seedorf'un çalıştırdığı Kamerun ise grupta lider konumda bulunuyor.
Afrika Uluslar Kupası F Grubu'ndaki bir diğer karşılaşma ise Moritanya ile Tunus arasında yarın TSİ 22.00'de oynanacak. Grupta 2'nci sırada yer alan Tunus ilk 2 maçta da berabere kaldı. Turnuvaya ilk kez katılan Moritanya ise 1 puanla grupta son sırada yer alıyor.


- İstanbul

Kaynak: DHA
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