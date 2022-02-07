Afrika Uluslar Kupası: Finalde Mısır'ı yenen Senegal kupanın sahibi oldu

2021 Afrika Uluslar Kupası final maçında Mısır'ı yenen Senegal, tarihinde ilk kez bu kupanın sahibi oldu.

Kamerun'un başkenti Yaoundé'deki Paul Biya Stadyumu'nda oynanan maçın normal süresi 0-0'lık sonuçla tamamlandı.

Liverpool'un Senegalli yıldız oyuncusu Sadio Mane'nin 6'ncı dakikada kullandığı penaltı atışını Mısır'ın kalecisi Mohamed Abou Gabal kurtardı.

90 dakikanın ardından maçın uzatmalarında da gol sesi çıkmayınca penaltı atışlarına gidildi.

Penaltı atışlarında Mısır adına Mohamed Abdelmonem direği, Mohanad Lasheen ise kaleci Edouard Mendy'i geçemedi.

Abou Gabal, Senegal adına Bouna Sarr'ın kullandığı penaltıyı da kurtardı ancak bu Mısır adına yeterli olmadı.

Senegal'de son penaltıyı kullanan Mane bu kez hata yapmayınca, 2002'de Kamerun'a karşı ve 2019'da da Cezayir'e karşı finalde kaybeden Senegal, bu kez kupayı kazanan Afrika ülkesi oldu.

Aytemiz Alanyaspor forması giyen Senegalli Famara Diédhiou ve Galatasaray'da oynayan Mısırlı Mustafa Muhammed maçta ilk 11'de sahaya çıktı.

Maçın 36'ncı dakikasında hakem Victor Gomes, kendisine yoğun bir şekilde itirazlarını dile getiren Mısırlı Muhammed Salah'a düdüğünü ve kartını uzattı. Salah'a maçı yönetmesini teklif eden Gomes, Liverpoollu yıldız oyuncuya tepkisini böyle gösterdi.

İki takım Mart ayında Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na katılabilmek için play-off turu maçlarında da karşı karşıya gelecek.

7 şampiyonluk elde eden Mısır her iki senede bir düzenlenen turnuvanın en başarılı ülkesi konumunda. Kamerun'un 5 ve Gana'nın da 4 şampiyonluğu bulunuyor.