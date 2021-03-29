Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Mısır, Muhammed Salah'ın 2 gol attığı maçta Komorlar'ı 4-0 yendi

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Mısır, yıldız oyuncusu Muhammed Salah'ın iki gol attığı maçta konuk ettiği Komorlar'ı 4-0 mağlup etti.