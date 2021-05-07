Afrika ülkesi Zimbabve, çok sayıda fili itlaf edebilir
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Afrika ülkesi Zimbabve, çok sayıda fili itlaf edebilir

Afrika ülkesi Zimbabve, çok sayıda fili itlaf edebilir
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Afrika ülkelerinden Zimbabve'de nüfusu artan fillerin itlaf edilebileceği bildirildi.

Afrika ülkelerinden Zimbabve'de nüfusu artan fillerin itlaf edilebileceği bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, Zimbabve Çevre, İklim ve Turizm Bakanı Mangaliso Ndlovu, ülkedeki fillerin sayısını azaltmak istediklerini açıkladı.

Ülkedeki fillerin geleceğinin hükümet nezdinde gündemde olduğuna dikkati çeken Ndlovu, "Fillerin itlafı dahil bazı seçenekler masada duruyor." dedi.

Ndlovu, fil itlafıyla ilgili henüz bir karar alınmadığını ve bilimsel tavsiyeler ile hareket edeceklerini sözlerine ekledi.

Daha önce de fil itlafının yapıldığı Zimbabve, komşusu Botsvana'dan sonra dünyadaki en fazla fil nüfusuna sahip ikinci ülke konumunda.

Botsvana'da da tarım arazilerine ve çiftlik hayvanlarına zarar verdiği gerekçesiyle 2019'da fil avı yasağı kaldırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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