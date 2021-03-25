Afrika ülkesi Esvatini'de her 3 kişiden 1'i gıda sorunuyla karşı karşıya
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Afrika ülkesi Esvatini'de her 3 kişiden 1'i gıda sorunuyla karşı karşıya

Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Afrika ülkesi Esvatini'de her 3 kişiden 1'i gıda sorunuyla karşı karşıya

Güney Afrika ülkelerinden Esvatini'de her 3 kişiden 1'inin gıda sorunu yaşadığı açıklandı.

Güney Afrika ülkelerinden Esvatini'de her 3 kişiden 1'inin gıda sorunu yaşadığı açıklandı.

Uluslararası sivil toplum örgütü Save the Children'ın Esvatini temsilcisi Dumisani Mnisi, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye olumsuz etkisi nedeniyle ülkede gıda sorunu yaşandığını belirtti.

Mnisi, 1 milyonu aşan nüfusuyla ülkede yaklaşık 347 bin kişinin gıda sorunu yaşadığını kaydederek, "Esvatini'deki durum ekonomik kriz nedeniyle gittikçe kötüleşiyor ve sonunda zirve noktaya ulaştı. Ülkede her 3 kişiden biri gıda sorunu yaşıyor." ifadelerini kullandı.

Mnisi, birçok kişinin işini kaybettiğini ve ekonomik zorluklar yaşadığını belirtti.

Çocukların ekonomik krizden en çok etkilenen kesim olduğuna dikkati çeken Mnisi, 180 bin çocuğun acil yardıma ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Mnisi, ülkedeki çiftçilerin de kötü hava koşulları nedeniyle yeterli mahsul alamadıklarını ve zor durumda olduklarını belirterek, uluslararası yardım kuruluşlarına destek çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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